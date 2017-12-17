Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 11 ölü
Taliban'ın Afganistan'ın Helmand vilayetinde bir karakola saldırması sonucu 11 polis hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde karakola saldırması sonucu 11 polisin öldüğü bildirildi.
Helmand Valisi Hayatullah Hayat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Laşkargah'taki polis karakoluna saldırması sonucu 11 polisin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıda 8 kişinin yaralandığını ifade eden Hayat, çıkan çatışmada Taliban militanlarının da kayıp verdiğini belirtti.
Kaynak: AA