ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Dünya
  • Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 22 ölü

Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 22 ölü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Çora ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 22 ölü
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Taliban militanlarının Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin Çora ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 22 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Çora Kaymakamı Aminullah Haliki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Niyazian bölgesindeki askeri karakola saldırısında 18 asker ile 4 polisin hayatını kaybettiğini, Taliban'ın da kayıplar verdiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.