Afganistan'da Taliban, medya merkezi başkanını öldürdü

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal'ın, Kabil'in Darul Aman bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamada, saldırı sonucu Minepal'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Görgü tanıkları ise Minepal'ın camide cuma namazı kıldığı sırada arkasından silahla vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Ülkenin batısında yer alan Herat'ın Valisi Abdul Sabur Kani, yaklaşık iki hafta önce vilayet merkezine saldırı başlatan militanların ağır kayıp vererek geri çekildiğini söyledi. Militanların, Pul-i Peştun bölgesinden geri püskürtüldüğünü ifade eden Kani, operasyonların devam ettiğini ve hayatın normalleşmeye başladığını kaydetti.

Öte yandan Taliban'ın güneyde "geçici başkent" yapmayı hedeflediği iddia edilen Helmand vilayeti emniyetinden yapılan açıklamada, vilayet merkezi Leşkergah kentinde militanlarla çatışmaların sürdüğü, sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında çok sayıda Taliban mensubunun öldüğü kaydedildi.

Türkmen ve Özbek yoğunluklu Cüzcan'ın merkezinde şiddetli çatışmalar

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan kentinin bazı bölgelerini ele geçiren Taliban, güvenlik güçlerince püskürtülmeye çalışılıyor.

Yetkililer, Şibirgan'da Kasri Dostum ve Çagsay bölgelerinin yanı sıra bazı semtlerin militanların kontrolüne geçtiğini teyit etti.

Öte yandan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, Şibirgan'daki çatışmalarda 120 militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Taliban ise Emniyet Müdürlüğü binası dahil Şibirgan kent merkezinin birçok noktasına hakim olduklarını öne sürdü.

Cüzcan'da Şibirgan dışında yalnızca bir ilçe güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Türkmenistan sınırında yer alan ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un kalesi olarak bilinen Şibirgan kentinde, çoğunluğu Türkmen ve Özbek Türklerinden oluşan yarım milyondan fazla kişi yaşıyor.

İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi kritik durumda

Durumun oldukça kritik hal aldığı Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezinde durum belirsizliğini koruyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle binlerce aile kent merkezini terk etti.

Nimruz Emniyet Müdürlüğü, vilayetin merkezi Zaranc kentinde çatışmaların sürdüğünü ve kentin düşmediğini duyururken, Taliban valilik ve emniyet müdürlüğü dahil tüm binaları ele geçirdiğini iddia etti.

İddianın yetkililerce teyit edilmesi halinde Nimruz, Taliban'ın 2016'dan bu yana ele geçirdiği ilk vilayet merkezi olacak.

Taliban, 2016 yılında kuzeydeki Kunduz vilayet merkezine kısa süreliğine hakim olmuştu.

İran sınırı kapattı

İran, Afganistan'daki çatışmaların artması üzerine ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki sınır kapısını kapattı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Afganistan'ın İran sınırında bulunan Nimruz eyaletinin Zerenc şehri dolaylarında Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arttı.

Bunun üzerine Afganistan ile olan Milak Sınır Kapısı kapatıldı.

Sistan-Beluçistan Eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi, Afganistan'daki Zerenc şehrinin dün Taliban'ın eline geçtiğini ancak hükümet güçlerine takviye güç ulaşmasının ardından Taliban'ın çekildiğini söyledi.

Mereşi, çatışmaların artması nedeniyle Milak Sınır Kapısı'nın kapatıldığını ve İran'dan Afganistan'a giden 270 kamyonun geri getirildiğini ifade etti.

Taliban 150'den fazla ilçeyi kontrol ediyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine süren Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre Taliban, 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.