Afganistan'da Taliban saldırısında 8 güvenlik görevlisi öldü

Badahşan emniyet yetkilileri, militanların vilayet merkezine yakın bir bölgede 3 askeri karakola silahlı saldırı düzenlediği, olayda 8 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre militanlar, Badahşan vilayet merkezine çok yakın bir bölgede bulunuyor.

Son 24 saatte 129 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde ülkenin 9 vilayetinde Taliban militanlarıyla yaşanan çatışmalarda 129 militanın öldürüldüğü, 95 militanın yaralandığı belirtildi. Düzenlenen operasyonlarda 22 bomba düzeneğinin de imha edildiği vurgulandı.

Ülkede şiddet çatışmalar sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ve Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Taliban, Haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı da iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban, Gazni ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afgan makamlarına göre son 2 ayda ülke genelinde Taliban en az 50 ilçe ele geçirdi. Taliban ise bu rakamın 124 olduğunu iddia ediyor. Taliban 407 ilçenin 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 185 olduğunu savunuyor.