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Afganistan'da vize izdihamı can aldı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Pakistan vizesi başvurusu için toplanan kalabalıkta yaşanan izdiham sonucu 11 kadın ezilerek hayatını kaybetti.

Afganistan'da vize izdihamı can aldı
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Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylardır kapalı olan Pakistan'ın Nangarhar'daki başkonsolosluğunun tekrar açılmasıyla vize başvuru sayısının arttığını söyledi.

Bu sabah erkenden vize başvurusu için Nangarhar merkezindeki Celalabad Stadı'nda on binlerce kişinin toplandığını ifade eden Hogyani, kalabalığın oluşturduğu izdiham nedeniyle 11 kadının ezilerek yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA

Afganistan Pakistan

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