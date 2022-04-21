Afganistan'daki saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti
Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi hayatını kaybederken Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda ise 8 kişi öldü.
Afganistan'ın kuzeyinde Mezar-ı Şerif kentinde bir camide meydana gelen patlamada, en az 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Mezar-ı Şerif'teki hastane yetkilisi Dr. Ghavsuddin Enveri, Şiilere ait Sai Doken Camisi'nde meydana gelen patlamanın ardından ölü ve yaralıların ambulanslar ve özel araçlarla hastaneye getirildiğini söyledi.
En az 10 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Enveri, 40 yaralının tedavi altına alındığını kaydetti.
Görgü tanıkları, olayın intihar saldırısı olduğunu ifade etti.
2 saldırıda 8 ölü
Afganistan'ın Kunduz ve Nangarhar vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.
Taliban geçici hükümetinin Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hafız Ubaidullah Abidi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kunduz'un Serdevre bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 18 kişinin yaralandığını söyledi.
Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırı, Taliban'ın kontrol noktasında gerçekleşti.
Diğer yandan Nangarhar Taliban yetkilileri, Hogyani ilçesinin Mumley bölgesinde Taliban aracına yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Yetkililer, saldırıda 4 Taliban mensubunun öldüğünü, 1'inin yaralandığını kaydetti.
Saldırıları henüz üstlenen olmadı.
Ayrıca öğle saatlerinde ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Şiilere ait bir camide meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetmişti.