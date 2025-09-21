Afganistan'dan Trump'a Bagram yanıtı! 'Gerçekçi politika benimsenmeli'

Afganistan Hükümeti Sözcü Yardımcısı Hamdullah Fıtrat, ABD merkezli X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Donald Trump’ın Bagram Hava Üssü’ne ilişkin sözlerine cevap verdi.

Fıtrat, ülkelerinin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün önemini ABD’ye her görüşmede vurguladıklarını belirterek, "Geçmişteki başarısız girişimleri tekrarlamasının yerine gerçekçi ve akılcı bir politikanın benimsenmesi gerektiğinin tekrar altını çiziyoruz" dedi.

Doha Anlaşması’na dikkat çeken Fıtrat, ABD’nin 2020’de imzaladığı metinle "Afganistan'ın toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehditte ya da baskıda bulunmama" taahhüdü verdiğini hatırlattı ve bu yükümlülüklere uyulması çağrısında bulundu.

Trump’ın Bagram çıkışı

Trump, 18 Eylül’de İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD’nin Afganistan’da konuşlandığı en büyük askeri üslerden biri olan Bagram’ı geri almak istediklerini söylemişti. Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri. Onlara yok pahasına verdik. Şimdi geri almaya çalışıyoruz. Üssü istememizin sebeplerinden biri de Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yere bir saat uzaklıkta olması" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, geçtiğimiz gün de Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer Afganistan, Bagram Hava Üssü'nü ABD'ye geri vermezse kötü şeyler olacak" ifadelerine yer vermişti.

Afganistan yönetimi ise daha önce, Trump’ın "Çin’in üssü işgal ettiği" iddiasını reddetmişti.

Doha Anlaşması hatırlatıldı

Trump’ın ilk döneminde 2020’de imzalanan Doha Anlaşması ile NATO güçlerinin Afganistan’dan tamamen çekilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Temmuz 2021’de Bagram Hava Üssü boşaltılmış, son ABD askeri 30 Ağustos 2021’de ülkeden ayrılarak 20 yıllık işgal sona ermişti.

Afganistan yönetimi, her yıl 15 Ağustos’ta Bagram’da ABD’den kalan araç ve helikopterlerle "zafer geçidi" düzenliyor.