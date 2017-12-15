Afrika'da bir ülke daha nargileyi yasakladı
Ruanda, nargile ürünlerinin kullanımı reklamı ve ithalini yasakladı.
The New Times'ın haberine göre, Ruanda Sağlık Bakanı Dr. Diane Gashumba, 15 Aralık itibariyle ülkede nargile kullanımı, reklamı ve ithalinin yasaklandığını açıkladı.
Gashumba, yaptığı yazılı açıklamada, yasağın Dünya Sağlık Örgütünün nargilenin sağlık üzerindeki etkisine dair endişeleri uyarınca alındığını belirterek, "Nargile içmek zarar veriyor, bağımlılık yapıyor ve insan hayatı için tehlikeli." ifadelerini kullandı.
Bakan Gashumba, yasağa uymayanların cezai müeyyidelerle karşılaşacağını kaydetti.
Nargile geçen yıl Tanzanya'da yasaklanmıştı.
Kaynak: AA