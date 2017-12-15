ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

Afrika'da bir ülke daha nargileyi yasakladı

Ruanda, nargile ürünlerinin kullanımı reklamı ve ithalini yasakladı.

Afrika'da bir ülke daha nargileyi yasakladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

The New Times'ın haberine göre, Ruanda Sağlık Bakanı Dr. Diane Gashumba, 15 Aralık itibariyle ülkede nargile kullanımı, reklamı ve ithalinin yasaklandığını açıkladı.

Gashumba, yaptığı yazılı açıklamada, yasağın Dünya Sağlık Örgütünün nargilenin sağlık üzerindeki etkisine dair endişeleri uyarınca alındığını belirterek, "Nargile içmek zarar veriyor, bağımlılık yapıyor ve insan hayatı için tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Bakan Gashumba, yasağa uymayanların cezai müeyyidelerle karşılaşacağını kaydetti.

Nargile geçen yıl Tanzanya'da yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.