Afrika’da hedef: 2030'a kadar 4.6 trilyon dolar

Allianz Trade kıta ve ülkeler özelinde hazırladığı raporlara yatırımcılara yol gösterecek, güvenli ticaret yapmalarında bölgeye ışık tutabilecek bir Afrika raporu da ekledi. Afrika’ya projeksiyon tutan raporda, Afrika’nın diğer bölgelere kıyasla daha istikrarlı bir büyüme patikasına sahip olduğu belirtildi.

Bu yönüyle olumlu ticari beklentiler yaratarak, yatırımcıları cezbetme, pazarlarını genişletme ve iş ortamını iyileştirme fırsatları yakaladığı da raporda verilen bilgiler arasında yer alıyor. Ayrıca bölge, 2000- 2010 dönemindeki büyüme ivmesini yeniden yakalayabilirse, GSYH’nin 2030 yılına kadar 1.7 trilyon dolarlık artışla, 4.6 trilyon dolara ulaşacağı da dikkat çekici veriler arasında bulunuyor.

Afrika’nın, her ne kadar uzun süreli siyasi huzursuzluk, ekonomik faaliyetleri duraklatan olaylar ve zorlu finansman koşulları yaşasa da tüm bunlara karşı dayanıklılık ve adaptif uyum kabiliyeti geliştiren bir bölge olduğuna raporda yer veriliyor.

Rapora göre bu başarısıyla, büyümeye destek veren unsurları olumsuz yönde etkileyen bir gelişme öngörülmediği için 2024-2025 yıllarında büyümesi hızlanabilir.

Yine rapora göre gelecek dönemde Afrika genelinde kritik yatırım ve likidite koşullarının iyileştirilmesi, asimetrik emtia fiyat şokunun neden olduğu ödeme dengesizliklerinin giderilmesi ve periyodik para birimi devalüasyonlarının üstesinden gelinmesi de bölge için hayati önem taşıyacak. Allainz Trade’in dünya genelindeki uzman ekonomistlerinin hazırladığı rapora göre, büyümeyi destekleyen faktörlerde değişiklik olmadığı için 2024-2025 yıllarında Afrika’da büyümenin hızlanması bekleniyor.

Cirosu 1 milyar doları aşan firma sayısı 350

Afrika'da büyüme oynaklığının diğer bölgelere kıyasla daha düşük olduğu ve bu durumun yatırımcı penetrasyonu, pazar genişlemesi ve genel iş duyarlılığı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu raporda belirtiliyor. Kıta’da 2017-2022 yılları arasında yapılan yurtiçi gayrisafi yatırımların GSYH'ye oranı ortalama yüzde 24.5 ile dünyanın diğer bölgelerine göre Çin hariç en yüksek seviyede.

10 yıllık GSYH oynaklığı da küresel olarak yine Çin hariç en düşük seviyede. Rapordaki bilgilere göre zaten Afrikalı şirketlerin ölçeklerinin büyümeye devam ettiği de görülüyor ve cirosu 1 milyar doları aşan firma sayısı yaklaşık 350. Bu durum elverişli bir iş ortamına ve endüstriyel sinerji potansiyeline işaret ediyor. Ayrıca rapora göre, bölgenin zengin doğal kaynakları ve genç, dinamik işgücü hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar açısından bölgeyi çekici kılan diğer unsurlar arasında yer alıyor.

Yüzde 7'lik artış

Allianz Trade’in Afrika bölgesini mercek altına aldığı raporda, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi etkin bir şekilde hayata geçirilebilirse, 2035'e kadar üye ülkelerin gelirlerinde ortalama yüzde 7’lik artış sağlayacağına değiniliyor. Rapora göre, artan güven ve ticari kredi kullanımı, 65 milyar dolarlık; bir diğer deyişle Afrika GSYH'sinin yüzde 2'si kadar ek bir likidite sağlayacak ve bu da reel ekonomiye yeniden yatırım yapma fırsatları doğuracak.