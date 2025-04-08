Afrika'nın yıllık 88,6 milyar dolar kaybının nedeni ne! ECOWAS açıkladı...

Nijerya'nın Suleja kentinde "Batı Afrika Ülkeleri Yolsuzlukla Mücadele Kurumları İçin Mali Soruşturma Sertifika Eğitimi"nin açılışında, ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah'ın mesajı okundu.

Mesajında, Afrika kıtasının her yıl yaklaşık 88,6 milyar doları yasa dışı finansal akışlar ve yolsuzluk nedeniyle kaybettiğini belirten Musah, bu kayıpların, kıtanın gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yaklaşık yüzde 3,7'sine denk geldiğini kaydetti. Musah, kıtada yolsuzluk nedeniyle yaşanan kayıpların, kalkınma hedeflerini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkati çekti.

Nijerya'nın Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) ve Batı Afrika Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Kurumları Ağı (NACIWA) Başkanı Ola Olukoyede de bölgede yolsuzlukla mücadelenin derinleştirilmesi için uluslararası işbirliğinin kaçınılmaz olduğunu kaydetti.