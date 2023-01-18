Ahmet Başar Şen: Vize sıkıntısı Almanya ile ilişkilere zarar veriyor

Türkiye’nin uzun yıllar önce AB ile yapmış olduğu anlaşmalar çerçevesinde Türk vatandaşlarının AB’ye vizesiz seyahat etmesi gerektiğini belirten Şen, Türk vatandaşlarının vize müracaatlarındaki sıkıntıların devam etmesi nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti. Şen, “Bunun Türkiye-Almanya ilişkilerine artık zarar veren boyuta ulaştığını görüyoruz” dedi.

Türkiye ekonomisinin geldiği nokta ve ülkenin ulaşmış olduğu insani durumun esasen vizelerin tamamen kaldırılmasına ve Türk insanının Avrupa’ya vizesiz seyahati için yeterince temel oluşturduğuna işaret eden Şen, şöyle devam etti: “Türkiye, vize uygulanmayan birçok ülkeden daha iyi durumda ama siyasi nedenlerle vizesiz seyahat şu an engelleniyor. Bunun dışında vize almak gerekiyorsa ekonomik, eğitim faaliyetleri bakımından akademisyen ve iş insanları gibi konumda olanlara vize uygulamalarının kolaylaşmasını istiyoruz, esasen bunlara vizenin kaldırılmasından yanayız.”

Şen, vizenin kolaylaştırılması, ücretlerin düşürülmesi ve çok girişli vizelerin verilmesi gibi adımlar beklediklerini aktardı: “Almanya, ‘Schengen bölgesinde tek başına karar veremeyeceğini’ söylüyor ama Almanya, vizenin çok daha kolaylaştırılması için katkı verebilecek bir ülke.”