Air France KLM faaliyet karında yüzde 30'luk düşüş bildirdi

İkinci çeyrekte faaliyet kârı geçen yıla kıyasla 220 milyon euro azalarak 513 milyon euroya geriledi. Analistler 547 milyon euro kar bekliyorlardı.

Şirket, yüksek maliyetlerin hem Air France hem de KLM'deki iş sözleşmeleriyle bağlantılı maaşlardan ve Amsterdam Schiphol ve Paris havaalanlarındaki yüksek tarifelerden kaynaklandığını söyledi.

Grup, birim maliyetlerin - bir uçak koltuğunu bir mil uçurmanın ortalama maliyeti - 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 2 artmasını beklediğini, daha önce tahmin edilen yüzde 1-2'ye karşı olduğunu söyledi.

Yıllık kapasite tahminini ise daha önce yüzde 5'ten 4'e düşürdü.

Air France KLM, Nisan ayından bu yana maliyetleri düşürmek için destek personeli için işe alımların dondurulması da dahil olmak üzere sağlam önlemler aldığını söyledi.

Nisan ve Haziran ayları arasında gelirler beklendiği gibi yüzde 4.3 artarak 7.95 milyar Euro'ya ulaşırken, şirket Paris'te yaklaşan Olimpiyat Oyunlarının 40 milyon Euro'luk bir etkisi olduğunu kaydetti. Grup bu ayın başlarında, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları nedeniyle bazı kişilerin seyahat planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olan bir kar uyarısı yayınlamıştı.