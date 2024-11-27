Air France-KLM, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'dan hisse alacak

Gazete, işlemin 100 milyon Euro'dan daha değerli olacağını ve Avrupa Birliği'nin düzenleyici onayını gerektirmeyeceğini söyledi.

Bir Air France sözcüsü olası bir hisse alımı konusunda yorum yapmayı reddetti ve Air Europa ile "ticari işbirliği" görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.