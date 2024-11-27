Air France-KLM, İspanyol hava yolu şirketi Air Europa'dan hisse alacak
El Economista gazetesinin haberine göre Air France-KLM, İspanyol havayolu şirketinin IAG SA tarafından planlanan devralma işleminin düzenleyici muhalefetle engellenmesinin ardından Air Europa'da %20'ye varan bir hisse satın almak için görüşmeler yürütüyor.
Haber Merkezi
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Gazete, işlemin 100 milyon Euro'dan daha değerli olacağını ve Avrupa Birliği'nin düzenleyici onayını gerektirmeyeceğini söyledi.
Bir Air France sözcüsü olası bir hisse alımı konusunda yorum yapmayı reddetti ve Air Europa ile "ticari işbirliği" görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.