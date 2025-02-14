Airbnb'nin kurucu ortağı Joe Gebbia DOGE'a katılabilir

Airbnb'nin kurucu ortağı Joe Gebbia, Elon Musk'ın liderliğindeki Devlet Verimlilik Departmanı'na (DOGE) katılacağı iddia edildi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye dayandırılan haber, New York Times'ta yer aldı.

"Kısa bir süre içinde işe balayabilir"

Gazete, Tesla yönetim kurulu üyesi ve Musk'ın yakın arkadaşı olan Gebbia'nın kısa süre içinde işe başlamayı planladığını da ekledi.

Ancak haberde "Gebbia'nın tam olarak ne yapacağı ya da rolünün ne kadar resmi olacağı belli olmadığına" da vurgu yapıldı.

Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yeniden ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

Departmanın başına ise Elon Musk getirilmişti.