Airbus A320'nin halefi için radikal motor tasarımını test edecek

Avrupalı havacılık ve savunma grubu, "açık fan" motorunun bir göstericisinin test uçuşlarının bu on yılın sonuna doğru modifiye edilmiş bir A380 süperjumbo üzerinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Uçuşlar, 2030'ların sonuna doğru piyasaya çıktıklarında A320 uçaklarının yerini alacak olan yeni nesil tek koridorlu uçaklara en iyi nasıl güç sağlanacağı konusunda nihai bir karara varılmasını sağlayacak. Airbus, yeni motor konfigürasyonunun mevcut modellere kıyasla beklenen yüzde 20 ila 30 yakıt verimliliği artışına katkıda bulunacağını umuyor.

Airbus'ın gelecek programları başkanı Bruno Fichefeux, şirketin Toulouse'da düzenlediği dekarbonizasyon zirvesinde, yeni teknolojilerin "olgunluğa" ulaştığından emin olunması gerektiğini söyledi. Fichefeux, "En büyük atılımlardan biri açık fan teknolojisidir. Bunu olgunluğa ulaştırmamız gerekiyor. Uçuş testleri gerçekleştirmek için bir planımız var" dedi