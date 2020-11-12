Airbus, Almanya ile 38 eurofighters uçak için sözleşme imzaladı
Almanya, Airbus'tan 38 eurofighters uçak satın almak için sözleşme imzaladı.
Airbus'tan yapılan açıklamaya göre, Almanya Hava Kuvvetleri'ne satılacak olan eurofighters uçakları, ülkeyi söz konusu uçaklar modelinde en büyük siparişe sahip olan ülke konumuna getirecek.
Açıklamada, uçakların 30'unun tek koltuklu, 8'inin ise çift koltuklu olacağı ve üretimin 2030 yılına kadar devam edeceği duyuruldu.
Açıklamada fiyat yer almazken satın almanın piyasa bedeli 5,4 milyar euro seviyesinde hesaplanıyor.