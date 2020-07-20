Airbus, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile Skynet 6A uydusu için sözleşme imzaladı

20 Temmuz 2020

Airbus Defence and Space ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı (MOD) arasındaki sözleşme, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan askeri haberleşme uydusu Skynet 6A'nın geliştirilmesi, üretimi, siber koruma, montaj, entegrasyon, test ve lansmanı içeriyor. Anlaşma aynı zamanda mevcut Skynet 5 sistemine teknoloji geliştirme programları, yeni güvenli telemetri, izleme ve komut sistemleri, fırlatma, yörünge testi ve zemin segmenti güncellemelerini de içerecek. İmzalanan anlaşma 500 milyon Pound'dan fazla değer taşıyor.

Airbus Defence and Space Birleşik Krallık Genel Müdürü Richard Franklin, "Destek hizmetleriyle bağlantılı uydu üretimi, Hükümet-endüstri Birleşik Krallık uzay stratejisinin kritik bir bileşenidir ve bu sözleşme Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'nın endüstrinin bu sektördeki lider konumunu desteklemektedir. Skynet 6A için yapılan bu sözleşme, 2003 yılından bu yana Skynet 5 sisteminde ortaklaşa elde ettiğimiz başarı üzerine inşa edilmiş olan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ile sahip olduğumuz güçlü iş ortaklığımızı gösteriyor. Airbus, Silahlı Kuvvetlerimize dünya çapında askeri haberleşme hizmetleri sunmaya kendini adamakla birlikte bu kapasitedeki gelişmeleri Savunma Bakanlığı'na iletmeyi heyecanla bekliyoruz." dedi.

Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace " Bu yeni Skynet uydusu gibi birinci sınıf ekipmanlara yatırım yapmak bizi hem şimdi hem de gelecekte karşılaşacağımız tehditlerden koruyacaktır." dedi.

Airbus tarafından yönetilen Skynet 5 programı, 2003 yılından bu yana Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı'na küresel operasyonları destekleyen bir askeri iletişim hizmet paketi sundu. Son program, eski Skynet 4 uydularını kullanarak ve ardından 2007-2012 yılları arasında yapılan Skynet 5A, 5B, 5C ve 5D uydularının hizmete girmesinden önce tamamen yenilenmiş bir yer şebekesi ile güçlendirilerek başlatılacak.

Skynet 5 programı, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı için teknik ve hizmet risklerinin birçoğunu azaltıp ortadan kaldırırken, Birleşik Krallık güçlerine güvenli bir uydu haberleşme (satcom) hizmeti ve yenilik sağladı.

Skynet 6A uydusu Airbus'ın Eurostar Neo telekomünikasyon uydu platformu temel alınarak yapılacak. Skynet 5 uydusundan daha fazla kapasite ve daha fazla çok yönlülük sağlamak adına uydu iletişimi ve en son dijital işlemler için mevcut olan radyo frekans spektrumundan daha fazla yararlanılacak. Uyduda, maksimum maliyet verimliliği sağlamak için elektrikli yörüngeye itme ve elektrikli istasyon koruma sistemleri bulunacak.

Skynet 6A uydusunun tüm parçalarının birleşmesi Birleşik Krallık Airbus tesislerinde yapılacak ve bunu takip eden testler ise Birleşik Krallık Uzay Ajansı'nın uçtan uca uydu üretimini destekleyen Harwell Oxfordshire'de de bulunan RAL Space tesislerinde devam edecek.

Birleşik Krallık Bilim Bakanı Amanda Solloway, "Uzay teknolojisi, ordumuzu desteklemede ve bizi güvende tutmada önemli bir rol oynarken, aynı zamanda Birleşik Krallık ekonomisine katkı sağlıyor ve dünyanın önde gelen bilim ve araştırmalarına zemin hazırlıyor. Skynet 6A'ya yapılan bu büyük yatırım, Ulusal Uydu Test Tesisi'nin geliştirilmesi ve özel bir inovasyon programının başlatılmasıyla, Birleşik Krallık uzayda cesur ve yeni atılımlara olanak sağlıyor." dedi.

Uydu 2025 yılında yörüngeye fırlatılacak ve minimum 15 yıllık tasarım ömrüne sahip olacak.

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