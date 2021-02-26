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Airbus, hibrit elektrikli uçak üzerinde çalışıyor

Airbus, yolcu uçaklarının emisyonunu azaltmak için hibrit elektrikli itiş gücü geliştirmek üzerine çalışmaya başladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
Reuters
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Airbus, hibrit elektrikli uçaklara dair girişimini bugün emisyon verilerini yayımladığı belgede duyurdu.

Şimdiye kadar gelecekteki uçaklar için enerji kaynağı olarak hidrojen kullanımı üzerine duran Airbus, 2035'e kadar ilk hidrojenle çalışan ticari uçağı çıkaracağı vaadinde bulunuyordu. Ancak, şirket bugün hibrit elektrikli alternatifler üzerinde de çalıştığını açıkladı.

Airbus, "Şirketin elektrikli uçuşlara dair çalışması gelecekte planlanan sıfır emisyonlu ticari uçak konsepti için zemin hazırladı. Şimdi hibrit elektrik ve hidrojen teknolojisine dair pek çok seçeneği araştırıyoruz" açıklamasında bulundu.