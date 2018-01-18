Airbus ve Emirates'ten 16 milyar dolarlık anlaşma

18 Ocak 2018

Avrupalı uçak imalatçısı Airbus, Emirates Havayolları'na 16 milyar dolar değerinde A380 superjumbo yolcu uçağı satışı için anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Airbus, Emirates'in 20 adet A380 uçağı almayı taahhüt ettiğini, ayrıca 16 uçak için de opsiyon koyduğunu söyledi.

Teslimatlar 2020'de başlayacak. Liste fiyatı üzerinden satışın değeri ise 16 milyar dolar olacak.

Airbus satış müdürü John Leahy, başka havayollarının da ilgi gösteriyor olmasına rağmen, 544 koltuklu A380 uçaklarının geleceğinin Emirates siparişine bağlı olduğunu ve eğer Emirates anlaşması sonuçlanmazsa, A380 üretimine son vermek zorunda kalacaklarını söylemişti.

Airbus, 2017'de teslimat hedefini aştı

Kaynak: Reuters