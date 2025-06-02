AJet, uçuş ağını genişletiyor: 3 yeni hat açılıyor
AJet, Kurban Bayramı öncesinde Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’ya üç yeni hat açarak yurt dışı operasyonlarını genişletiyor. Yeni açılan hatlar, şirketin uluslararası uçuş planlamasında bölgesel çeşitliliği artıracak.
Havayolu şirketi AJet, operasyonlarına Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’ya uzanan 3 yeni dış hat daha ekliyor.
Yeni destinasyonlar arasında İstanbul-Stokholm ve İstanbul Nahçıvan-Gence hatları ile Ankara-Kahire hattı yer alıyor. Yeni hat açılışları ile 2025’in ilk yarısında 4 ülkede 8 yeni dış hattı uçuş ağına ekleyen AJet, yurt dışındaki destinasyon sayısını 33 ülkede 58 noktaya çıkaracak.
Ankara-Kahire Hattı 1 Haziran’da açıldı
İstanbul- Kahire hattında seferleri bulunan AJet, Ankara’dan da Kahire’ye sefer başlattı. Esenboğa Havalimanı’ndan Kahire’ye ilk sefer, 1 Haziran’da yapıldı. AJet’in Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Kahire Uluslararası Havalimanı’na seferleri, yaz sezonunda haftada 3 gün, karşılıklı yapılacak.
Haftanın her günü Stokholm'e uçuş
Avrupa’da destinasyon sayısını artıran AJet’in bir diğer rotası, İskandinav ülkelerinin gözde başkenti Stokholm oldu. 2 Haziran itibarıyla başlayacak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Stokholm Arlanda Havalimanı arası direkt seferler, haftanın her günü yapılacak.
İstanbul-Gence-Nahçıvan seferleri yarın başlıyor
AJet’in Türk Cumhuriyetleri’ndeki yeni hattı olan İstanbul - Gence - Nahçıvan arasındaki seferler ise, 3 Haziran itibarıyla başlayacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Gence Havalimanı ve Nahçıvan Havalimanı arasındaki uçuşlar haftada 2 sefer olarak yapılacak.