AK Parti Genel Sekreteri İnan: Seçimsiz 3 yıllık dönemi planlıyoruz

AK Parti, 11-13 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam’da düzenleyeceği 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı’nda, Türkiye’deki seçimsiz 3 yıllık süreci verimli geçirmek üzere kapsamlı bir strateji hazırlayacak.

İnan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her kampta yeni dönem yol haritasını milletvekilleri ve parti kurmaylarıyla paylaştığını belirterek, bu kampın 2025–2026 yıllarına yönelik stratejilerin belirlenmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Kamp süresince güvenlik, ekonomi, kalkınma ve toplumsal sorunlar gibi başlıklarda çeşitli paneller ve oturumlar düzenlenecek. Bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin katılımıyla yürütülecek toplantılarda halkın talepleri ve sahadaki gözlemler de masaya yatırılacak.

İnan, “Milletimizin meselelerini uçtan uca değerlendireceğimiz bu kampın hem ülkemiz hem partimiz için son derece verimli geçeceğine inanıyorum. Reform siyasetimizin kalbi Kızılcahamam’dır” ifadelerini kullandı.