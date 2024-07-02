AK Partili Bülent Turan 'sığınmacı rahatsızlığını' gördü; 'provokasyona karşı' uyardı

Kayseri'de Suriye'den gelen 26 yaşındaki İ.A.'nın tuvalette amcasının kızı 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu duyumu üzerine vatandaşlar sokaklara çıktı. Binlerce kişi olay nedeniyle sığınmacıları hedef alırken, yabancıların dükkan ve araçlarına saldırı düzenlendi. Bazı kentlerde de vatandaşlar Suriyelilere karşı sokaklara çıktı. Suriye'de ise yine çok sayıda kişi Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde kamu bina ve araçlarına saldırdı, Türk bayraklarını indirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla bugün Çanakkale Boğaz Komutanlığı'nı ziyaret ederken, son dönemde yaşanan olaylara da değindi.

Turan, 'Kayseri'de başlayan ve birkaç kentte devam eden olaydan sosyal kırılma üretmek için pervasızca saldırıp tahrik etmeye çalışanlara imkan verilmemesi gerektiğini' ifade etti.

AK Partili yönetici sözlerini şöyle sürdürdü: "Göç meselesinden elbette ki birtakım rahatsızlıklarımız, farklı düşüncelerimiz, kaygılarımız, talep ve beklentilerimiz olabilir ama bunu ifade etmenin yolu, bu tahriklere kapılmadan, birtakım mahfillerin provokasyonlarına alet olmadan, demokrasi ve hukuk içinde kalabilmektir. Bu ülkenin çözülemeyecek ve gücü yetmeyecek meselesi yoktur. Yeter ki velveleciler ve provokatörleri aramıza almayalım."

Yüzlerce gözaltı

Kayseri'de yaşanan olay nedeniyle polis ekipleri yüzlerce kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 474 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan, bu kişilerden 285'inin çeşitli suçlardan kaydı olduğunu da açıklamasına not düştü.