Akdeniz'de Rusya'dan dikkat çekici 'manevra'

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kinzhal hipersonik füzelerini kullanabilen MiG-31K savaşçılarının Akdeniz'deki tatbikata katıldığı açıklandı.

Söz konusu uçaklar daha önce Suriye'ye hiparsonuk füzeler ile gelmiş ve iniş yapmış, bu gelişme üzerine ABD'nin iki B-52 ağır bombardıman uçağı Karadeniz üzerinde gövde gösterisi yapmıştı.

Rusların Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarındaki füzeler uzun menzilli ve deniz hedeflerine karşı kullanılıyor.