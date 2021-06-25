Akdeniz'de Rusya'dan dikkat çekici 'manevra'
Rusya bugün Akdeniz'de ilginç bir tatbikat yaptı, tatbikata Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçakları da katıldı.
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kinzhal hipersonik füzelerini kullanabilen MiG-31K savaşçılarının Akdeniz'deki tatbikata katıldığı açıklandı.
Söz konusu uçaklar daha önce Suriye'ye hiparsonuk füzeler ile gelmiş ve iniş yapmış, bu gelişme üzerine ABD'nin iki B-52 ağır bombardıman uçağı Karadeniz üzerinde gövde gösterisi yapmıştı.
Rusların Tu-22M3 uzun menzilli bombardıman uçaklarındaki füzeler uzun menzilli ve deniz hedeflerine karşı kullanılıyor.
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