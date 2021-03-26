Akdeniz'deki İrini Operasyonu'nun yetki süresi uzatıldı

Avrupa Birliği (AB), Akdeniz'de İrini Operasyonu'nun yetki süresini 31 Mart 2023'e kadar uzattı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, uzatma kararının operasyonla ilgili stratejik değerlendirme sonrasında alındığı bildirildi.

Bu çerçevede ayrıca Libya'ya yönelik silah ambargosunun yürütülmesi sırasında operasyonca ele geçirilen malzemelerin imhasında uygulanacak düzenlemelerin de daha kesin şekilde tanımlandığı kaydedildi.

İrini Operasyonu, Libya konulu Berlin Konferansı sonrasında 31 Mart 2020'de başlatılmıştı. Operasyon, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan bir harekat olma özelliği taşıyor.