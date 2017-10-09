AKPM, Türkiye'nin Arakan talebini reddetti
AKPM, Türkiye'nin sunduğu Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı şiddet hakkındaki acil görüşme talebinin reddedildiğini duyurdu.
Strazburg'daki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunun açılışında gündeme dair öneriler ve teklifleri dile getiren AKPM Geçici Başkanı Sir Roger Gale, Türk heyeti tarafından verilen Arakanlı Müslümanların içinde bulunduğu ağır insani duruma yönelik acil görüşme talebinin reddedildiğini kaydetti.
AKPM Başkanlık Divanının sabah yapılan toplantısında, bu teklifin ele alındığını ve acil gündemde tartışılmaması kararı alındığını belirten Gale, divanın kararını Genel Kurula bildirdikten sonra, alınan karara yönelik itiraz çıkmayınca, acil görüşme talebinin reddedildiği açıklandı.
Öte yandan, AKPM Genel Kurulu, Katalonya referandumu ve Ukrayna'nın yeni eğitim yasası konularının acil gündeme alınarak görüşülmesi teklifini kabul etti.
Kaynak: AA