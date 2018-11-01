Akrep zehrinin bir galonu 39 milyon dolar

01 Kasım 2018

İnsanlar için en tehlikeli canlılar arasında gösterilen ‘sarı akrep’in zehiri servet değerinde. Venomtech kurucusu Steve Trim’in verdiği bilgiye göre sarı akrebin zehrinin 1 galonu (3.79 litre) tam 39 milyon dolar değerinde. Hayat kurtarılmasında çığır açan ilaçlara yardım eden tonlarca yararlı bileşen içeren zehirden bir galon zehir elde etmek için 2.64 milyon kez zehir akıtılması gerektiği, şeker tanesi kadar zehrin 130 dolara satıldığı belirtiliyor.