Al-Jazeera muhabiri, İsrail askerleri tarafından öldürüldü

Katar merkezli basın kuruluşu Al Jazeera’nın deneyimli muhabilir Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin Batı Şeria’da Cenin mülteci kampına gerçekleştirdiği bir baskında vurularak öldürüldü. Filistinli gazeteci 15 yıldır İsrail-Filistin ihtilafını takip ediyordu ve Filistin’in en tanınmış gazetecilerinden biriydi.

Al Jazeera, 20 yıldır bünyesinde çalışmakta olan deneyimli muhabiri Akile’nin yüzüne tek kurşun sıkılarak öldürüldüğünü duyurdu. Akile’nin yanındaki bir diğer gazeteci Ali Es Samudi ise sırtından yaralandı ve İsrail merkezli basın kuruluşu Haaretz, iki gazetecinin de “Press-Basın” yazılı çelik yelekler giydiğini aktardı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas yayımladığı başsağlığı mesajında gazetecinin ölümünden İsrail devletinin sorumlu olduğunu söyledi.

Katar Dışişleri Bakan Yardımcısı Lolwah Alkhater Akile’nin öldürülmesini kınarken, Akile’nin basın yeleği giyerken öldürüldüğüne de dikkat çekerek “Devlet destekli İsrail terörizmi durdurulmalı, İsrail’e koşulsuz destek son bulmalı” dedi.

BM Ortadoğu Barış Süreci Temsilciliği de gazetecinin öldürülmesini kınayarak acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Tom Nides de, aynı zamanda ABD vatandaşı olan Akile’nin ölümü ve diğer gazetecinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma yapılmasını istedi.

İngiltere ve AB’den de soruşturma başlatılması için çağrılar geldi. İsrail ordusu Akile’nin askerlerle Filistinli silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada vurulmuş olabileceğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.