Alarm seviyesi en üst düzeyde! Ibu Yanardağı’nda volkanik hareketlilik: İnsanlar tahliye ediliyor

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletine bağlı Halmahera Adası'nda bulunan Ibu Yanardağı'nda meydana gelen volkanik patlama sonrası 3 bin kişinin tahliyesi başladı. Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeyi Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın yoğun şekilde kül püskürttüğü ve dumanın 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtildi.

Patlama sonrası alarm seviyesi en üst düzeye çıkarılırken, bölgedeki halka ve turistlere yanardağ çevresindeki 5-6 kilometrelik güvenlik bölgesinden uzak durmaları çağrısı yapıldı. Ayrıca, kül yağışı riskine karşı maske kullanılması gerektiği uyarısı da yapıldı.

Tahliye süreci devam ediyor

PVMBG’nin yönlendirmesiyle yanardağ çevresinde yaşayan 3 bin kişinin güvenli bölgelere taşınma süreci devam ediyor. Yetkililer, patlamanın ardından oluşan yoğun kül tabakasının çevredeki yaşamı olumsuz etkilediğini ve tahliye edilen kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

2022 yılı resmi verilerine göre Halmahera Adası'nda yaklaşık 700 bin kişi yaşıyor. Bölgede volkanik hareketliliğin sürmesi nedeniyle halkın ve yetkililerin teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.