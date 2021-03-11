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“Alaska toplantısı Çin ile açık sözlü bir görüşme için fırsat”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin 18 Mart tarihinde Çin'li yetklililerle gerçekleştireceği toplantının açık sözlü bir görüşme imkanı sağlayacağını belirtti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikalı ve Çinli  yetkililerin 18 Mart'ta Alaska'da yapacakları toplantının ABD'nin Pekin'e ilişkin endişelerini "açık sözlü, samimi" bir şekilde ortaya  koyması için bir fırsat olacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Blinken, Alaska'da yapılacak toplantıda Pekin ile işbirliğinin yolları  olup olmadığını da araştıracaklarını belirtti.

Blinken, "Toplantıda bir sürü konuşu gündeme getirme niyetindeyiz  ve getireceğiz" dedi.

Çin dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian ise, Blinken’in açıklamasını onaylayarak, ülkesinin üst düzey diplomatlarının ABD’li mevkidaşlarıyla görüşeceğini onayladı.

Lijian, ABD’nin kazananı olmayan bu soğuk savaş mantığını bir kenara bırakması gerektiğini söyledi ve ABD’yi Çin’in ulusal güvenliğine saygı duyma çağrısı yaptı.