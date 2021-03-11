“Alaska toplantısı Çin ile açık sözlü bir görüşme için fırsat”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Amerikalı ve Çinli yetkililerin 18 Mart'ta Alaska'da yapacakları toplantının ABD'nin Pekin'e ilişkin endişelerini "açık sözlü, samimi" bir şekilde ortaya koyması için bir fırsat olacağını söyledi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan Blinken, Alaska'da yapılacak toplantıda Pekin ile işbirliğinin yolları olup olmadığını da araştıracaklarını belirtti.

Blinken, "Toplantıda bir sürü konuşu gündeme getirme niyetindeyiz ve getireceğiz" dedi.

Çin dışişleri Sözcüsü Zhao Lijian ise, Blinken’in açıklamasını onaylayarak, ülkesinin üst düzey diplomatlarının ABD’li mevkidaşlarıyla görüşeceğini onayladı.

Lijian, ABD’nin kazananı olmayan bu soğuk savaş mantığını bir kenara bırakması gerektiğini söyledi ve ABD’yi Çin’in ulusal güvenliğine saygı duyma çağrısı yaptı.