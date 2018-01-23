Alaska'da 7,9 büyüklüğünde deprem

23 Ocak 2018

Alaska'nın Chiniak bölgesinde 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, sarsıntı en yakın yerleşim yerine 250 km uzakta ve denizde meydana geldi. Depremin 20 km derinlikte olduğu belirtildi.

Deprem sonrası tsunami uyarısı daha sonra kaldırıldı.

Depremde can ya da mal kaybı olmadığı belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 09.30 sıralarında Kodiak açıklarında 8,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurmuştu. Daha sonra depremin büyüklüğü 7,9 olarak güncellenmişti.