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Aldi'den 1,7 milyar dolarlık yatırım planı

Marketler zinciri Aldi, Birleşik Krallık'ta 1,7 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldığını duyurdu.

Aldi'den 1,7 milyar dolarlık yatırım planı
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Alman menşeli marketler grubu Aldi'nin Birleşik Krallık kolu, ülkede gelecek iki yılda 1,7 milyar dolarlık yatırım yaparak, COVID-19 salgınına rağmen büyüme stratejisine devam edeceğini duyurdu.

Aldi'nin Birleşik Krallık'taki 2025 yılına dek 1,200 mağazaya ulaşma hedefine, 2020 ve 2021 yıllarında 100 mağaza açarak devam edeceği belirtildi. Aldi'nin Birleşik Krallık'ta şu an 900 mağazası bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 2020 yılında 3 bin kişilik istihdam yaratıldığı ve gelecek sene için 4 bin kişilik istihdam yaratma planı yapıldığı belirtildi.

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