Alibaba hisseleri 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı

Alibaba’nın Hong Kong hisseleri, şirketin yapay zekâya milyarlarca dolarlık yeni yatırım açıklaması sonrası 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Alibaba CEO’su Eddie Wu, Alibaba Cloud’un yıllık teknoloji konferansında yaptığı konuşmada, şirketin AI modelleri ve altyapı yatırımlarını genişletmeye devam edeceğini belirtti. Wu, Şubat ayında duyurulan 380 milyar yuanlık (yaklaşık 53 milyar dolar) üç yıllık yatırım planının ötesine geçileceğini vurgulayarak, “Yapay süper zekâ (ASI) çağını öngörerek stratejik vizyonumuza uygun şekilde yatırımlarımızı sürdürecek ve artıracağız” dedi.

Yapay süper zekâ, insan beyninin kapasitesini aşması beklenen bir teknoloji olarak tanımlanıyor ve küresel AI devlerinin en önemli gündem başlıklarından biri haline geliyor.

Konferansta, Alibaba’nın Qwen büyük dil modellerinin en gelişmiş versiyonu olan Qwen3-Max ve diğer yapay zekâ ürünlerine yönelik güncellemeler de tanıtıldı. Wu, Alibaba Cloud’un büyük modellerin eğitimi ve dağıtımı için gerekli hesaplama gücünü kendi veri merkezleriyle sağlayarak “tam kapsamlı bir AI hizmet sağlayıcısı” olarak konumlandığını ifade etti.