Alibaba’dan güçlü kâr artışı, ciro beklentiyi tutmadı

Çinli dev, yapay zeka ve sosyal ticaret yatırımlarıyla dikkat çekerken, ciro beklentilerin altında kaldı.

Şirketin cirosu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artışla 236,45 milyar yuana yükseldi. Ancak bu rakam, analistlerin 237,2 milyar yuanlık gelir beklentisinin hafif altında kaldı. Net kâr için piyasa beklentisi 24,7 milyar yuan düzeyindeydi.

Ticaret savaşları, tüketici güveni ve politika adımları takipte

Alibaba’nın performansı, Çin'deki tüketici güveni ve makroekonomik ortamla yakından ilişkilendiriliyor. Washington ve Pekin arasında devam eden ticaret savaşının son çeyrekte belirsizlik yarattığı ifade edilirken, iki ülkenin bu ay karşılıklı gümrük vergilerinin büyük kısmını askıya alma kararı, piyasa için olumlu bir sinyal olarak değerlendirildi.

Öte yandan Çin hükümetinin tüketimi teşvik etmeye yönelik uygulamaya koyduğu politikalar, iç piyasada satın alma eğilimlerini artırmayı hedefliyor. Alibaba da bu kapsamda, sosyal medya tabanlı alışverişe yönelik adımlar atarak Tmall ve Taobao platformlarında Xiaohongshu (Rednote) ile iş birliğini genişletti.

Yapay zeka yarışı kızışıyor

Yatırımcıların dikkatle izlediği bir diğer alan ise Alibaba’nın yapay zeka yatırımları. Nisan ayında şirket, yapay zeka asistanı Quark’ı güçlendirmek üzere geliştirilen açık kaynaklı büyük dil modeli Qwen 3’ün yeni versiyonunu piyasaya sundu.

Çin’in yapay zeka alanındaki rekabeti hızla artarken, Tencent’in bu alandaki yatırımları da dikkat çekiyor. Tencent, yapay zekâ harcamaları nedeniyle ilk çeyrekte sermaye harcamalarını geçen yıla göre yüzde 91 artırdığını açıkladı.