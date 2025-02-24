Alibaba’dan yapay zeka hamlesi! Dev bütçe açıklandı

Çin merkezli teknoloji devi Alibaba Group, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka ve bulut bilişim altyapısına 380 milyar yuan (yaklaşık 52,4 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı.

Şirketin CEO’su Wu Yongming, bu yatırımın Alibaba’nın son on yılda yaptığı toplam yapay zeka ve bulut harcamalarını geride bıraktığını belirterek, şirketin yapay zeka odaklı büyüme stratejisine verdiği önemi vurguladı. Yapılacak yatırımla, Alibaba’nın teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve yapay zeka alanındaki yeteneklerini daha da ileriye taşıması hedefleniyor.

Yüzde 13 gelir artışı

Bu açıklama, Alibaba’nın Ekim-Aralık döneminde bulut bilişim iş kolunda yıllık bazda yüzde 13 gelir artışı kaydettiğini duyurmasının ardından geldi. Ayrıca, yapay zeka ile ilgili ürünlerden elde edilen gelir, üst üste altı çeyrektir üç haneli büyüme gösterdi.