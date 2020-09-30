"Alibaba'nın bulut hizmeti 2021'de kar edecek"
Alibaba CFO'su Wu, Alibaba Cloud'un 2021 mali yılında kar edeceğini söyledi.
Alibaba CFO'su Maggia Wu, şirketin bulut hizmeti veren alt firması Alibaba Cloud'un nisan ayında başlayan 2021 mali yılında kar etmeye başlayacağını söyledi.
Alibaba'nın 2020 Yatırımcı Günü'nde konuşan Wu, teknolojinin bir "büyüme motoru" olduğunu ve dünyanın yeni oluşan küresel bulut dönemine girdiğini belirtti.
Wu, Alibaba'nın son yıllardaki teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının 14,7 milyar doları aştığını duyurdu.