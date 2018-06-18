Alipay, Avrupa'ya yayılıyor

18 Haziran 2018

Çin’in en büyük ödeme sistemi Alipay’in 2018 yılı sonuna kadar 20 Avrupa ülkesinde faaliyete geçeceği bildirildi.

Ekonomi Bakanlığının 'Ekonomi Blog'unda yer alan habere göre, bu kapsamda, mobil ödeme platformu Alipay’in Avrupa’da 100’den fazla banka ve 40 dijital cüzdan ile anlaşma yaptığı belirtiliyor. 2017 yılında firmanın 6 Avrupa ülkesinde aktif olduğuna, bu yıl ise hedefinin 20 Avrupa ülkesinde faaliyet göstermek olduğuna dikkat çekiliyor.

Alibaba Grup’a bağlı ödeme sistemi şirketi Ant Financial’ın yakın zamanda 14 milyar dolarlık kaynak topladığı, söz konusu miktarın, küresel düzeyde, şimdiye kadar özel bir firma tarafından gerçekleştirilen en yüksek kaynak toplama miktarı olduğu, bu açıdan firmanın küresel düzeyde, Avrupa başta olmak yeni pazarlara açılmak için yeterli kaynağının olduğu ifade ediliyor. Alipay’in Rusya’da yaygın olarak kullanılmaya başlandığı, süpermarketler ve perakendeciler tarafından en fazla kullanılan ödeme sistemi haline geldiği belirtilirken, Fransa gibi lüks segment tüketimin pazarı domine ettiği ülkelerde, Alipay’in yaygın kullanılmadığına dikkat çekilmektedir. Diğer taraftan, bazı analistlerin, Alipay’in Avrupa’da kısa zamanda başarılı olamayabileceğini, Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi yeni gelişen pazarlarda WeChat ve Alipay’in şansının daha fazla olduğunu vurguladıkları belirtiliyor.