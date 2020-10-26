Aliyev: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silah gönderiyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu." dedi.
Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." ifadelerini kullandı.
Aliyev, "Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." diye konuştu.
Aliyev, "Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadesini kullandı.
Aliyev 17 köyün daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
Azerbaycan ve Ermenistan'dan 'ateşkes ihlali' açıklamaları
Kaynak: AA