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Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." dedi.

Aliyev: Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." açıklamasında bulundu.

Aliyev, "Başarılı operasyonlarla, stratejik noktaları işgalden kurtardık. Artık bu topraklardan bizi kimse çıkaramaz." dedi.

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Kaynak: AA

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