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Aliyev: Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'ın 10 Kasım bildirisini uygulayacağını umuyorum. Aksi halde Ermenistan daha da ağır duruma düşecektir." dedi.

Aliyev, "Ermenistan'ın bu hale gelmesinin sebebi işgalci siyaset yürütmesidir." ifadelerini kullandı.

 

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