Aliyev: Ermenistan'ın namert hareketleri Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın saldırısı ile ilgili, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak." ifadesini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın ile ilgili, "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak." ifadesini kullandı.
Aliyev, "Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz." açıklamasında bulunarak, Fuzuli şehrinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını kaydetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Yoksul Ermenistan bu kadar silahı nereden alıyor? Kim bunlara silah veriyor? Kaçak yollarla silahlar gönderiliyor." ifadelerini kullandı.
Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti, 45'ten fazla kişi yaralandı.