ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C

Son Dakika Haberleri:

  • Haberler
  • Dünya
  • Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi

Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı.

Aliyev: Tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikildi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş A+ A-

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan askerlerinin tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı diktiğini açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarihi Hudaferin Köprüsü'ne Azerbaycan bayrağı dikti. Yaşasın Azerbaycan halkı. Karabağ Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

İran-Azerbaycan sınırında Araz Nehri üzerinde yer alan ve 11. yüzyılda inşa edilen Hudaferin Köprüsü, Azerbaycan ordusunun kent merkezini ve bazı köylerini işgalden kurtardığı Cebrail ili sınırları içerisinde bulunuyor.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir savaş uçağı daha düşürdüAzerbaycan, Ermenistan'a ait bir savaş uçağı daha düşürdü

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap