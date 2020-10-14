Aliyev: Türkiye Dağlık Karabağ görüşmelerine dahil olmalı

14 Ekim 2020

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Dağlık Karabağ ile ilgili görüşmelere dahil olması gerektiğini ve anlaşmazlığın Ankara'nın müdahalesi olmadan çözülemeyeceğini söyledi.

Aliyev Habertürk'le yaptığı söyleşide, Türk F-16 jetlerinin Azerbaycan'da olduğunu ancak Azeri ve etnik Ermeni güçleri arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasında kullanılmadığını söyledi.

Interfax'ın bildirdiğine göre, Aliyev ayrıca Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi serbest kalana kadar askeri operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.

Dağlık Karabağ bölgesinde, en az 30 bin kişinin hayatını kaybettiği ve 1994'te ateşkes ile sonlanan savaştan beri en şiddetli çatışmalar görülüyor.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ateşkese uymalarını istedi

Kaynak: Reuters