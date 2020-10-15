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Aliyev'den Dağlık Karabağ açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın tutumunun değişmemesi halinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın tamamını alacağını söyledi.

Aliyev'den Dağlık Karabağ açıklaması
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NTV ile yaptığı söyleşide, Ermenistan'ın olumsuz davranmaya devam etmesi halinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın tamamını alacağını söyledi.

Aliyev açıklamada, uluslararası kurumların çözüme yönelik adım atacağına ve Dağlık Karabağ sorununun çözüleceğine inandığını ifade etti.

"6 köy işgalden kurtuldu"

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." açıklaması yaptı.

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