Aliyev'den Dağlık Karabağ açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın tutumunun değişmemesi halinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın tamamını alacağını söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, NTV ile yaptığı söyleşide, Ermenistan'ın olumsuz davranmaya devam etmesi halinde Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ın tamamını alacağını söyledi.
Aliyev açıklamada, uluslararası kurumların çözüme yönelik adım atacağına ve Dağlık Karabağ sorununun çözüleceğine inandığını ifade etti.
"6 köy işgalden kurtuldu"
Rəşadətli Azərbaycan Ordusu tərəfindən Füzuli rayonunun Arış, Cəbrayıl rayonunun Doşulu, Xocavənd rayonunun Edişə, Düdükçü, Edilli, Çiraquz kəndləri işğaldan azad edilib. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 15, 2020
Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." açıklaması yaptı.
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