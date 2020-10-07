Aliyev'den "Ermenistan'la görüşme" açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesindeki sıcak çatışmaların sona ermesinin ardından Ermenistan ile görüşmelere geri döneceklerini söyledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ bölgesindeki sıcak çatışmaların sona ermesinin ardından ülkesinin Ermenistan ile görüşmelere geri döneceğini açıkladı.
Açıklama TASS haber ajansında yer aldı.
Aliyev, Rusya devlet televizyonuyla yaptığı söyleşide, Türkiye'nin arabuluculuğa katılma hakkı olduğunu söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Time dergisine yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın ancak Türkiye'nin müdahalesini durdurması ve paralı askerlerin çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini söyledi.
Putin ve Aliyev Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Paşinyan: Ermenistan taviz vermeye hazır
Ruhani, Dağlık Karabağ'ın bölgesel savaşa dönüşme tehlikesine karşı uyardı
Dağlık Karabağ'da 40 Ermeni asker daha hayatını kaybetti
Kaynak: Reuters