Allianz Trade: Küresel iflaslar 2008’den bu yana zirvede

Allianz Trade’in 2025 Küresel İflas Raporu’na göre, iflaslarda bu yıl yüzde 6, 2026’da ise yüzde 3 artış bekleniyor. Böylece, 2022’den itibaren başlayan artış trendinin beş yıl boyunca devam etmesi öngörülüyor.

Ortalama alacak vadesi dünya genelinde 62 güne çıkarken, şirketlerin yüzde 44’ü 60 günün üzerinde, yüzde 21’i ise 90 günün üzerinde alacağını tahsil edebiliyor. Yani her beş şirketten biri, alacağını almak için üç aydan fazla bekliyor.

Bölgesel farklılıklar

Rapora göre Batı Avrupa’da ortalama alacak vadesi 56 gün. Fransa’da alacak vadeleri 8, Almanya’da ise 2 gün uzarken, şirketlerin nakit akışı üzerindeki baskı artıyor. Avrupa’da işletmeler hem daha geç tahsilat yapıyor hem de borçlarını daha erken ödüyor.

Kuzey Amerika’da tablo daha pozitif; ABD’de ortalama vade 48, Kanada’da ise 45 gün. Asya-Pasifik’te ise durum daha kırılgan. Ortalama vade 66 gün, şirketlerin dörtte biri 90 günün üzerinde tahsilat yapabiliyor.

Küresel iflas riski büyüyor

Allianz Trade, iflasları artıran temel unsurlar arasında geciken faiz indirimleri, süregelen ekonomik belirsizlikler ve zayıf talebi gösteriyor. Ayrıca olası bir ticaret savaşı senaryosunda iflas oranlarının 2025’te yüzde 7,8, 2026’da yüzde 8,3’e kadar ek artış gösterebileceği belirtiliyor.

Çözüm: Ticari alacak sigortası

Allianz Trade Krediler Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Altuğ Karagöz, Türk ihracatçılara temkinli olmaları uyarısında bulundu. Karagöz, “Özellikle yüksek riskli pazarlarda ticari alacak sigortası, nakit akışını güvence altına almak için kritik bir çözüm. Türkiye’de inşaat, enerji, tekstil ve perakende sektörlerinde artan karşılıksız çek oranları bu sigortanın önemini artırıyor” dedi.