Alman Ekonomi Enstitüsü'nden AB savunma sanayine yönelik analiz

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün 'Silah ve savunma sanayinden patent başvuruları: ABD ile büyük fark?' başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, silah ve savunma sanayi alanında ABD merkezli şirketler yaklaşık 18 bin patent başvurusunda bulunurken, AB üyesi ülkelerdeki şirketlerin başvuru sayısı 12 binin altında kaldı.

AB üyesi ülkelerin savunma sanayine yönelik adımlarının analiz edildiği raporda göre, savunma sanayi alanında Fransa'da yaklaşık 5 bin 300, Almanya'da yaklaşık 4 bin 300, İngiltere'de yaklaşık 3 bin 500 ve diğer NATO ülkeleri Kanada, Norveç ve Türkiye'de toplam 1.000 patent başvurusu yapıldı. Raporda, bu açığı kapatmak için AB ülkelerinin birlikte askeri araştırmalara ek yatırımlar yapması gerektiği vurgulandı.

ABD'ye bağımlılık tehlikesine dikkat!

Ukrayna-Rusya savaşının, Kiev'in ve Almanya'nın ABD askeri teknolojisine son derece bağımlı olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edilen araştırma raporunda, "ABD'nin mart başında Ukrayna'nın savaş bölgesinden uydu görüntülerine erişimini engellemesi, Ukrayna'nın savunma kapasitesini bir anda önemli ölçüde zayıflattı." denildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin ABD'li Lockheed Martin'den F-35A Lightning II modeli savaş uçağı alımı için milyarlarca Euro'luk sözleşmesi yaptığı hatırlatılan raporda, "Bu uçakların ABD'den zorunlu olan yazılım güncellemeleri olmadan savaşa hazır olma durumlarını kaybetme riski altında oldukları ve hatta ABD'den kontrol edilebilen sözde bir 'kill switch' (uzaktan kapatma) nedeniyle uçuşa hazır olma durumlarını tamamen kaybedebilecekleri de ortaya çıktı" ifadelerine yer verildi.