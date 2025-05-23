Alman ekonomisi ilk çeyrekte beklenenden hızlı büyüdü

Almanya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü. Bu oran, ilk tahminin iki katı oldu. İmalat ve ihracattaki toparlanma büyümeyi yukarı taşıdı.

Yıllık bazda revize edilen GSYH değişim oranı da dikkat çekti. Daha önce yüzde -0,2 olarak açıklanan yıllık büyüme oranı, yeni hesaplamalarla yüzde 0,0 olarak güncellendi.

Veriler, Alman ekonomisinin yılın ilk üç ayında daralma eğiliminden sıyrılarak durağanlığa geçtiğini gösteriyor. Piyasa beklentileri, çeyreklik bazda yüzde 0,2 büyüme, yıllık bazda ise yüzde 0,2 daralma yönündeydi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, özellikle mart ayında imalat üretimi ve ihracatın beklenenden daha güçlü gerçekleşmesinin büyümeyi yukarı yönlü etkilediğini vurguladı.