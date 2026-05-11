Alman enerji devi, İngiltere'deki rakibini satın alıyor

Alman enerji devi E.ON, İngiliz rakibi Ovo'yu satın alarak müşteri sayısını 9,6 milyon artıracak. Satın alma işleminin bu yılın ikinci yarısında tamamlanması beklenirken E.ON,​​​​​​​ ülkedeki en büyük enerji tedarikçilerinden biri haline gelecek.

Şirketler anlaşmanın detayına ilişkin açıklama yapmazken, satın almanın 600 milyon sterlin değerinde olduğu tahmin ediliyor.

E.ON İngiltere Üst Yöneticisi Chris Norbury, satın almaya ilişkin açıklamasında, İngiltere enerji sistemini değiştirmek için bir fırsat bulunduğunu belirterek, "Bu anlaşmanın özü, güneş enerjisi, piller, elektrikli araçlar ve tüm bunları uyumlu bir şekilde bir araya getirmek üzere tasarlanmış bir perakendeci ve kontrolün müşterilerde olduğu bir sistem ortaya çıkarmak." ifadesini kullandı.