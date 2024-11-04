Alman firmalarının istihdam isteği 2020'den bu yana en düşük seviyesinde

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ekim ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da eylülde 94 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 93,7 puana inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük puana gerilediği belirtildi.

Açıklamada, imalat sektöründe zorlu sipariş durumu nedeniyle daha az çalışana ihtiyaç duyulduğu ifade edilerek ticarette de barometrenin biraz yükselmesine rağmen benzer bir tablonun olduğu aktarıldı.

Ifo Makroekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Klaus Wohlrabe, "İş gücü piyasasındaki durum aylardır keskin bir şekilde değil, sürekli olarak olumsuz bir eğilim gösteriyor. Şirketlerin pozisyonları doldurmama olasılığı, çalışanları işten çıkarma olasılığından daha yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Alman ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,3 küçülmesinin ardından yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,2 büyüme kaydederek teknik resesyona girmekten kurtulmuştu.

Alman ekonomisi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Ülke ekonomisi geçen yıl alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre yüzde 0,3 daralmıştı. Almanya böylece, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Hükümet, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 küçülme bekliyor.

Almanya, bu yıl da küçülürse 2023'te olduğu gibi G7 ekonomileri arasında daralan tek ülke olacak.