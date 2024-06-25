Alman havayolu şirketi Lufthansa'dan zam kararı
Almanya havayolu şirketi Lufthansa, uçak biletlerine zam yapma kararı aldı. Lufthansa, zammın gerekçesi olarak artan maliyetleri gösterdi.
Alman havayolu şirketi Lufthansa, AB ülkeleri, İngiltere, Norveç ve İsviçre'den kalkan tüm uçuşlarda bilet fiyatlarına zam yapacağını açıkladı.
Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, yapılacak zammın 1 ila 72 euro arasında olacağı ifade edildi.
Açıklamada, zammın gerekçesi olarak sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) gibi uygulamalardan kaynaklı artan maliyetleri gösterdi.
Şirket, düzenleyici çevreci gerekliliklerin de zammın arkasındaki etkenlerden biri olduğunu belirtti.